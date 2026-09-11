Vuurwerk gegooid in de Euroborg? Dan is het nu direct einde wedstrijd

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Wedstrijden in het betaald voetbal worden direct stilgelegd als supporters vuurwerk naar het veld of andere tribunes gooien of schieten. Dat hebben burgemeesters, politie, het Openbaar Ministerie, de KNVB en minister Van Weel van Justitie en Veiligheid afgesproken.

De afspraak werd gemaakt door de zogenoemde Regiegroep Betaald Voetbal, naar aanleiding van recente incidenten in Leeuwarden (Cambuur – Feyenoord) en Utrecht (FC Utrecht – Go Ahead Eagles).

Vuurwerk wordt volgens de betrokken partijen steeds vaker als wapen gebruikt. Dat zorgt voor onveilige situaties voor spelers en andere bezoekers. Tot nu toe werden wedstrijden waarin supporters vuurwerk afstaken of gooiden eerst tijdelijk stilgelegd. Vanaf nu wordt een wedstrijd meteen gestaakt bij een dergelijk incident.

Daders kunnen strafrechtelijk en civielrechtelijk worden aangepakt en gemeenten kunnen gebiedsverboden opleggen, aldus de Regiegroep. De KNVB en voetbalclubs werken daarnaast aan extra maatregelen tegen vuurwerk in stadions. Er wordt gekeken naar nieuwe technologische mogelijkheden om wangedrag te voorkomen en daders op te sporen.

Politie en Openbaar Ministerie richten zich daarnaast sterker op het gewelddadige en criminele deel van harde kernen en ultragroepen en op de bestrijding van illegaal vuurwerk. Bij het straffen wordt zoveel mogelijk naar de individuele dader gekeken, schrijft het ministerie. Maar collectieve maatregelen blijven mogelijk bij herhaald wangedrag of ernstige escalaties.