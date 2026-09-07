Vuilniswagen dumpt afval op straat na brand in lading

Foto: Joris van Tweel

Een vuilniswagen heeft maandagochtend aan de Iepenlaan in Selwerd zijn lading op straat gedumpt, nadat er brand ontstond in de lading van het voertuig.

De chauffeur zag op tijd dat er brand was ontstaan in de lading van de vuilniswagen en besloot het afval op straat te dumpen. De chauffeur wist het vuur zelf te blussen en wachtte daarna op collega’s om het afval weer in de vuilniswagen te laden.

Volgens de chauffeur komen dit soort branden tegenwoordig steeds vaker voor. Meer voorwerpen met accu’s erin komen bij het afval terecht (denk aan vapes en andere goedkope oplaadbare gebruikswaar) en dat zorgt voor meer risico op brand.