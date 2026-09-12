Vrouwen FC Groningen winnen ook derde wedstrijd

Foto Andor Heij

De vrouwen van FC Groningen hebben zaterdag ook hun derde wedstrijd in de tweede divisie A gewonnen. In Rotterdam werd met 3-0 afgerekend met Jong Excelsior.

Na een corner en een terugkopbal tekende Femke Drenth vlak voor rust voor de 1-0. Na 58 minuten werd het 2-0 toen Drenth één op één met Excelsior keeper Karlijn van der Meij gezet werd. In de 82e minuut viel de 3-0 toen Hanna Stallman van dichtbij Van der Meij verschalkte.

FC Groningen won als enige ploeg alle wedstrijden. FC Groningen speelt volgende week thuis tegen Jong Sparta.