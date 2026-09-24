Vrijdag zonnig en droog, zaterdag kans op een spatje regen

Foto: Joris van Tweel

Vrijdag zijn er flinke perioden met zon en blijft het droog. De temperatuur loopt op tot 20 à 21 graden. Er staat een zwakke tot matige zuidenwind, windkracht 2 tot 3.

In de nacht naar zaterdag neemt de bewolking toe en koelt het af tot ongeveer 10 graden.

Zaterdag begint overwegend bewolkt en er kan lokaal een spatje regen vallen. In de middag laat de zon zich geregeld zien en blijft het droog. Het wordt ongeveer 18 graden bij een zwakke tot matige noordelijke wind.

Zondag maakt de bewolking al vrij snel plaats voor de zon. Met een maximumtemperatuur van 21 graden wordt het een warme najaarsdag.