Vrijdag hevige regen met 21 graden

Foto: Joris van Tweel

Regen, bewolking, zon en warmte. Groningen gaat een verscheidenheid aan weersverschijnselen tegemoet. Volgens Johan Kamphuis komt de zon eind van deze week weer tevoorschijn.

“Vrijdagochtend zijn er perioden met (intensieve) regen. Met name ten noorden van de Stad. In de middag trekt de regen naar Duitsland weg en breekt de zon af en toe door. Het wordt 21 graden bij een vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten, windkracht 5.

Zaterdag is het wisselend bewolkt, het wordt 21 graden bij een matige wind uit het westen tot noordwesten, windkracht 4.

Zondag wordt het met flink wat zon 23 graden. Daarbij is het rustig weer.

Maandag is het warm nazomerweer. Tijdens flinke zonnige perioden wordt het 25 tot 27 graden en blijft het droog.

Dinsdag neemt de kans op een bui weer toe en is het met 20 graden een stuk minder warm.”