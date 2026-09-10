Vrijdag buien en af en toe zon

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Vrijdagochtend valt er af en toe regen. Later in de ochtend breekt vanuit het westen nu en dan de zon door. In de middag trekken nog enkele buien over, die soms stevig kunnen uitpakken. Het wordt ongeveer 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.

In de nacht naar zaterdag daalt de temperatuur tot ongeveer 10 graden. Plaatselijk kan nevel of mist ontstaan.

Zaterdag blijft het overdag droog. Er is veel bewolking, maar af en toe schijnt een waterig zonnetje. De temperatuur loopt op tot 20 of 21 graden. In de avond en nacht trekt vanuit het noorden regen over.

Zondag is het wisselend bewolkt en kan een aantal buien vallen. Het wordt opnieuw ongeveer 21 graden.

Weerbericht van Johan Kamphuis