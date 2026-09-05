Voetganger geschept door automobilist in Rode Weeshuisstraat

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk zaterdagmiddag in de Rode Weeshuisstraat is een voetganger gewond geraakt. Het slachtoffer is voor verdere behandeling overgebracht naar het ziekenhuis.

Het ongeluk gebeurde rond 16.00 uur ter hoogte van de afslag met de Weeshuisgang. “Door nog onbekende oorzaak kwamen een automobilist en een voetganger met elkaar in botsing, waarbij de voetganger werd geschept”, vertelt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl. “Het slachtoffer kwam ten val en raakte gewond.”

Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer ter plekke gestabiliseerd en vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis. Vanwege het ongeluk en het onderzoek van de politie was de straat korte tijd afgesloten voor het verkeer.