Vliegeractie voor kinderen in Gaza op Stadsstrand: “Heel vreedzaam en liefdevol”

Foto: Paul Blom

De actie waarbij zaterdagmiddag op het Stadsstrand werd gevliegerd als steunbetuiging aan de kinderen in Gaza, is succesvol verlopen. Dat laat de organisatie weten.

“Het was heel mooi, heel vreedzaam en ook heel liefdevol”, vertelt Mendy Smook namens de stichting Groningen-Jabalya, Collectief Activisme Groningen en Groningen4Palestine, die de actie in Groningen initieerden. “Persoonlijk haal ik heel veel kracht uit dergelijke acties. En ik hoop ook dat deze actie de mensen in Gaza kracht geeft.”

In Groningen deden ongeveer vijftig mensen aan de actie mee. Deelnemers waren van tevoren uitgenodigd om zelf een vlieger mee te nemen. Voor wie geen vlieger op zolder had liggen, had de organisatie witte exemplaren beschikbaar gesteld die ter plekke konden worden versierd en voorzien van een boodschap. Aan mensen die niet naar het Stadsstrand konden komen, werd gevraagd een vliegervormig object voor het raam te zetten of aan de vlaggenstok te hangen.

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Foto: Paul Blom Foto: Paul Blom

‘Kites for Palestine’

De actie ‘Kites for Palestine’ stond niet op zichzelf, maar was onderdeel van een landelijk initiatief dat afgelopen week ontstond waarbij er zaterdagmiddag in verschillende steden werd gevliegerd. “Het was een hele mooie actie waarbij de sfeer heel prettig was”, vervolgt Smook. “Ondertussen kreeg ik bijvoorbeeld beelden binnen vanuit Amsterdam waar zo’n honderd tot 150 vliegers de lucht in gingen: prachtig.”

De directe aanleiding voor de actie is een nieuwe maatregel vanuit Israël. Smook: “Door de oorlog wordt de bevolking in Gaza onderdrukt. Kinderen hebben weinig bewegingsruimte en vrijheid. Eén van de weinige dingen die ze kunnen doen is vliegeren.”

Vliegeren is historisch gezien enorm populair in de Gazastrook; in 2011 vestigden duizenden kinderen daar zelfs een wereldrecord door meer dan 12.000 vliegers tegelijkertijd de lucht in te laten. In sommige gebieden is de activiteit inmiddels echter verboden. Israël hanteert sinds kort een ‘zero tolerance’-beleid en ziet de vliegers als een veiligheidsrisico, nadat enkele exemplaren op Israëlisch grondgebied waren geland. Gazanen met vliegers worden nu als een mogelijk doelwit beschouwd, net als andere vliegende objecten uit het gebied.