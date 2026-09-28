Virtual reality-productie van studio uit Stad dingt vrijdag mee naar Gouden Kalf

VR-studio Happy Ship uit Stad maakt komende vrijdag (samen met twee andere genomineerden) kans op een Gouden Kalf, de grootste en bekendste filmprijs van Nederland.

De productie Being Gregor, geregisseerd door Camiel Schouwenaar en gemaakt door Happy Ship uit Groningen en INVR.SPACE uit Berlijn, behoort tot de laatste drie genomineerden voor het Gouden Kalf in de categorie Digitale Cultuur.

Being Gregor is een VR-bewerking van Franz Kafka’s De gedaanteverwisseling. De bezoeker beleeft het verhaal vanuit het perspectief van Gregor Samsa, die op een ochtend ontdekt dat hij in een reusachtig insect is veranderd. De bezoeker ervaart hoe Gregor steeds verder geïsoleerd raakt. Ook verandert de bezorgdheid van zijn familie langzaam in afwijzing.

“Sterk is de combinatie van literaire inspiratie en de manier waarop die is vertaald naar een VR-ervaring”, schrijft de vakjury over Being Gregor. “Door de goed gekozen modernistische vormgeving, geïnspireerd op kubisme en het Tsjechische poppentheater uit de tijd waarin de tekst werd geschreven, ontstaat een heel eigen, geloofwaardige wereld.”

De vakjury voor de prijs voor Digitale Cultuur bestaat dit jaar uit docent en onderzoeker Edwin Carels, filmcriticus, docent en schrijver Dana Linssen en onderzoeker en kunstenaar Nduka Mntambo. Vrijdag wordt tijdens het Nederlands Film Festival bekendgemaakt welke productie het Gouden Kalf wint.

Hieronder kijk je de trailer van Being Gregor: