Vijftig jaar De Vinkenborgh: creatieve broedplaats TRAV12 opent vanmiddag de deuren

De voorzijde van het gebouw na de renovatie. Foto: Trav12

Het voormalige schoolgebouw De Vinkenborgh (het huidige TRAV12) aan de Travertijnstraat in de wijk Vinkhuizen viert zaterdag 5 september het 50-jarig bestaan. Tussen 14.00 en 19.00 uur zetten de bewoners en gebruikers van Travertijnstraat 6 en 12 de deuren wagenwijd open voor het publiek.

Het gebouw dat in 1976 feestelijk werd geopend door de minister van Onderwijs deed decennialang dienst als middelbare school. De locatie aan de Travertijnstraat 6 was in gebruik door het Alfa-college, waar verschillende opleidingen werden aangeboden. De afgelopen jaren zijn beide gebouwen uitgegroeid tot creatieve broedplaatsen waar een breed scala aan bedrijven en instellingen te vinden is. Op de open dag zullen de geschiedenis en de huidige functie elkaar tegenkomen.

Muziek, workshops en nostalgie

Bezoekers kunnen vandaag tijdens de open dag een rondje lopen door de gangen en binnenkijken in de ateliers en werkplaatsen van de circa 150 makers die er wonen en werken. Op het programma staan onder meer muziek- en theateroptredens, gratis workshops, kinderactiviteiten, een kledingruil en een groene belevingsroute over het terrein. Ook is er historisch beeldmateriaal te zien over De Vinkenborgh en het Alfa-college.

De kers op de taart is de feestelijke heropening van het oude inpandige zwembad. Het bassin waarin vroeger duizenden kinderen schoolzwemmen kregen, is omgebouwd tot een nostalgische evenementenlocatie voor theater, exposities en ontmoeting.

De open dag vindt vandaag plaats van 14.00 tot 19.00 uur aan de Travertijnstraat 6 en 12 in Vinkhuizen. Zowel buurtbewoners, geïnteresseerden als oud-leerlingen en -docenten zijn welkom.