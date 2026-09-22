Verhoging huurtarieven Tiggelhal zet dorpsactiviteiten Ten Boer onder druk: ChristenUnie vraagt opheldering

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De fractie van de ChristenUnie vraagt het college om opheldering over een forse verhoging van de huurtarieven voor de Tiggelhal in Ten Boer. De partij vreest dat maatschappelijke dorpsactiviteiten hierdoor in gevaar komen en wil weten hoe het college organisatoren gaat ondersteunen.

“Vanuit Ten Boer hebben wij signalen ontvangen over een flinke stijging van de huurtarieven voor de Tiggelhal”, licht raadslid Peter Rebergen toe. “De sporthal wordt, naast allerlei sportactiviteiten door verenigingen, ook gebruikt voor maatschappelijke bijeenkomsten door bijvoorbeeld Dorpsbelangen Ten Boer. Het gaat dan onder meer om de kerstzangavond, de indoor kinderspeelmiddag, Springtime-connect en het jaarlijkse sinterklaasfeest. Door de verhoging van de tarieven kan de voortgang van deze dorpsactiviteiten mogelijk in gevaar komen.”

Overgang naar Sport050

De exploitatie van de Tiggelhal werd tot 1 januari van dit jaar verzorgd door Stichting BES, die in Ten Boer ook het openluchtzwembad beheert. Vanwege het sterk groeiende aantal wettelijke taken en de druk op de beschikbare vrijwilligers om de sportaccommodatie goed te blijven runnen, besloot BES om de exploitatie over te dragen aan de gemeente Groningen. Sinds 1 januari liggen het beheer, het onderhoud en de verhuur van de sporthal en de gymzaal bij Sport050.

De ChristenUnie wil van het college weten hoe het de forse verhoging van de tarieven beoordeelt en of het gemeentebestuur zich bewust is van de impact op het verenigingsleven in Ten Boer. Tot slot vraagt de fractie op welke manier het college organisatoren gaat ondersteunen om de negatieve effecten van de prijsstijging op te vangen.