Verdachte van bommelding in trein Assen is 24-jarige man zonder vaste woonplaats

Foto Andor Heij. Station Assen

De man die in de nacht van vrijdag op zaterdag werd aangehouden na een bommelding in een trein op het traject van Groningen naar Zwolle, is een 24-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Dat meldt de politie zaterdag. Bij de doorzoeking van de trein zijn geen explosieven gevonden.

“De man is op station Assen aangehouden”, vertelt een politiewoordvoerder. “Hij is overgebracht naar het politiebureau, zit nog vast en wordt verhoord.”

De melding van de verdachte situatie kwam vrijdag rond 23.30 uur binnen bij de hulpdiensten. De 24-jarige verdachte zou in de trein hebben geroepen dat hij bommen had geplaatst. De trein bevond zich op dat moment op het station in Assen.

Geen explosieven aangetroffen

Het stationsgebied werd na de melding direct ruim afgezet. Het treinverkeer tussen Groningen Europapark en Beilen werd stilgelegd en ook bussen van Qbuzz moesten keren bij de laatste halte voor het station.

Terwijl de verdachte al overgebracht was naar het bureau, heeft een explosievenverkenner van de politie de trein grondig doorzocht. Daarbij werden geen gevaarlijke stoffen of explosieven aangetroffen. Rond 02.45 uur konden de afzettingen en de stremming worden opgeheven.