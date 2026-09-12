Verband tussen explosie Snelliusstraat en schieten Multatulistraat; politie zoekt getuigen

Foto: 112 Groningen

Er is een direct verband tussen de explosie aan de Snelliusstraat en de beschieting van een woning aan de Multatulistraat in Groningen. Dat meldt de politie zaterdag. Beide incidenten vonden plaats in de nacht van donderdag op vrijdag. Burgemeester Roelien Kamminga (VVD) heeft beide woningen vrijdagavond per direct laten sluiten.

Bij de incidenten raakte niemand gewond. Er zijn vooralsnog geen verdachten aangehouden.

Schoten en explosie

Het eerste incident vond plaats in de nacht van donderdag op vrijdag omstreeks 00.35 uur. Toen werd een woning aan de Multatulistraat beschoten. Vrijdagochtend kwam bij de politie een melding binnen van een verdachte situatie bij het pand, waarna uit onderzoek bleek dat er kogels op de woning waren afgevuurd.

Enkele uren later, rond 05.50 uur, schrokken omwonenden van een portiek aan de Snelliusstraat wakker van een harde knal. “Er bleek een explosie te zijn geweest”, licht een politiewoordvoerder toe. “De portiek raakte beschadigd, maar niemand raakte gewond. Uit ons eerste onderzoek blijkt dat er vlak na de knal een donkergekleurde vierdeurs auto is weggereden vanaf de locatie.”

Verband tussen incidenten

Rechercheurs hebben vrijdag uitvoerig sporen- en buurtonderzoek verricht, camerabeelden veiliggesteld en met getuigen gesproken. Uit dat onderzoek is gebleken dat er een verband is tussen de twee locaties. Over de precieze achtergrond kan de politie in het belang van het onderzoek nog geen mededelingen doen. Om de rust en veiligheid in de buurten te herstellen, zijn beide woningen vrijdagavond op last van de burgemeester gesloten.

Getuigen en camerabeelden gezocht

De politie is op zoek naar getuigen en verdere informatie. Met name mensen die rond 05.50 uur een donkergekleurde auto hebben zien wegrijden bij de portiek in de Snelliusstraat, of die in de buurt van de Multatulistraat iets verdachts hebben gezien, worden verzocht zich te melden. Ook camerabeelden van deurbellen, bewakingscamera’s of dashcams zijn welkom.

Informatie doorgeven kan via de Opsporingstiplijn op 0800 60 70. Liever anoniem tippen? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via het meldformulier op de website van Meld Misdaad Anoniem. Beelden kunnen geüpload worden via de website van de politie.