Velocitas verrast HZVV, BQ1887 en PKC verliezen; ON en Gorecht halen uit

Tim Sanders (links op de foto) is in vorm, hij scoorde 5x in de laatste twee wedstrijden (foto Martijn Minnema)

In de Eerste Klasse won Velocitas 1897 de uitwedstrijd bij HZVV, èèn van de favorieten voor de titel. Bij PKC is het crisis na de derde nederlaag en ook Be Quick 1887 zal zich meer van zijn seizoensstart voorgesteld hebben. In de tweede klasse bleef Groen Geel foutloos en boekten Gorecht (ook nog zonder puntverlies) en Oranje Nassau dikke zeges. Stadspark verloor dik.

HZVV leek thuis tegen Velocitas 1897 op weg naar zijn derde zege. Yoran Popovic had al binnen tien minuten voor 1-0 gezorgd. Velocitas blijft echter goede herinneringen aan het terrein van HZVV houden (in 2025 won het er de districtsbeker door met 0-3 bij toen nog vierde divisionist HZVV te winnen). Grote man bij Velocitas is net als vorige week Tim Sanders. Hij maakte in de 73’ minuut gelijk en bezorgde in de 85’ minuut zijn club een 1-2 voorsprong en die werd niet meer uit handen gegeven. Vorige week scoorde Sanders alle drie doelpunten in de 3-0 zege op Buitenpost. Velocitas is daardoor met 7 uit 3 koploper. Volgende week speelt het thuis tegen WVV.

PKC’83 gaat voor promotie maar staat na drie wedstrijden nog op nul punten. De immer lastige uitwedstrijd bij Broekster Boys werd met 1-0 verloren. Piet Wessel Dijkstra kroonde zich voor rust al tot matchwinner. PKC’er Fahim Bellghroub kreeg in de slotfase rood. Volgende week treft PKC met Achilles 1894 wederom een pittige opponent. PKC is samen met Buitenpost als enige nog puntloos.

Be Quick 1887 begon het seizoen met een klinkende zege op Drachtster Boys, het is er niet in geslaagd de hoge verwachtingen daarna waar te maken. Vorige week viel een punt bij VKW al tegen, vanmiddag werd in Leeuwarden van Blauw Wit’34 met 3-1 verloren. Thimo de Jong zorgde er voor dat de Friezen met een 1-0 voorsprong aan de thee gingen. Pim Veltink scoorde niet lang na rust de 1-1, maar tien minuten later stond het alweer 2-1 door Micha Metz. Kort voor tijd besliste Dion Rooze de wedstrijd met de 3-1. Be Quick staat op plek zes met 4 uit 3. Volgende week speelt Be Quick thuis tegen Workum.

TWEEDE KLASSE O

In deze klasse zijn er nog drie clubs zonder puntverlies, behalve Grijpskerk zijn dat Gorecht en Groen Geel.

Gorecht haalde in Winsum uit en won met 2-6. Tegen de als stug bekend staande thuisploeg, die vorig seizoen uit de eerste klasse degradeerde, een zeer sterk resultaat. Nadat Winsum na rood voor Hans Zwakenberg al vlot met 10 man kwam te staan nam Gorecht een 0-2 voorsprong door twee treffers vlot achter elkaar. Hazewinkel en Niewold scoorden. Kort daarna kreeg ook Boaz Kleine Schaars (Gorecht) rood en scoorde Winsum snel 1-2. Vlak voor het laatste kwart aanbrak scoorde Berend Rondhuis twee keer en stond het 1-4. Een kwartier later kwam Gorecht met negen man te staan nadat Robin Zuidema zijn tweede gele kaart kreeg. Winsum maakte 2-4 maar in de slotfase schoot Noël Bacuna Gorecht met twee goals naar 2-6.

Groen Geel deed het wat simpeler, het versloeg thuis GOMOS met 3-0. Michael de Leeuw scoorde voor rust de 1-0, Luke Millar na rust 2-0 waarna het in de slotfase ook nog 3-0 werd.

Volgende week ON-Groen Geel en Gorecht-Marum, week later Groen Geel-Gorecht.

Marum en Oranje Nassau speelden vanmiddag tegen elkaar en ON verraste vriend en vijand door met liefst 6-0 te winnen. Uit de eerste twee duels had ON èèn punt gehaald, Marum stond op 4 uit 2. Ruendel Martina, Quinten Kruizenga en Jim de Leeuw zorgden dat het bij rust al 0-3 stond. Kruizenga maakte er na rust nog twee waarna Mart Nijhof voor de 0-6 tekende.

Stadspark stond na twee duels op zes punten maar ging vanmiddag in Friesland hard onderuit. Rust en eindstand 5-0, bij Kollum. Volgende week speelt Stadspark thuis tegen Winsum.