Velocitas 1897 plaatst zich voor knock out fase districtsbeker

Jesse Bosgraaf namens Velocitas 1897 in balbezit tegen Peize (foto Martijn Minnema)

Velocitas 1897 heeft zich vanmiddag in en tegen Peize geplaatst voor de knock out fase van de districtsbeker. Het werd een probleemloze middag die met een 4-2 zege eindigde.

In de poule met Winsum, Velocitas en Peize waren de vorige ontmoetingen allemaal in 2-2 geëindigd. Zou het vanmiddag bij Peize-Velocitas ook in 2-2 eindigen dan zouden de drie teams precies gelijk eindigen. Zo ver kwam het niet. Eerste klasser Velocitas 1897 was een paar maten te groot voor tweede klasser Peize.

Peize koos er voor zich terug te trekken waardoor het in de eerste helft eenrichtingsverkeer was. Het duurde een kwartier voordat Velocitas gevaarlijk werd en toen was het ook direct raak. Balverlies bij Peize leverde Thomas Bats een schietkans op. Hij schoot van net buiten de zestien hard en hoog raak, 0-1. Drie minuten later was het al 0-2, deze keer tikte Bats van dichtbij de bal binnen.

Daarmee was de wedstrijd eigenlijk wel zo’n beetje gespeeld. Peize was niet bij machte om het Velocitas aanvallend moeilijk te maken en noteerde pas in de 35’ minuut de eerste poging richting Velo doel. Velocitas had al voor rust verder uit kunnen lopen maar bewaarde de definitieve knock out voor net na rust.

Uit een hoekschop leek Peize nog ternauwernood aan de 0-3 te ontsnappen toen de bal van de lijn gehaald werd, maar uiteindelijk werd het via Kay Bootsma in de rebound alsnog 0-3

Kort daarna noteerde Peize, wat na rust wat meer op de helft van Velocitas kwam, een tegentreffer. Een mooie vrije trap belandde via de onderkant lat voor de voeten van Dion Wekema die er 1-3 van maakte.

Velocitas had het vizier niet op scherp staan waardoor nogal wat kansen en mogelijkheden over en naast het doel vlogen. Een dik kwartier voor tijd was het wel raak. Tim Sanders schoof 1 op 1 met de keeper de 1-4 binnen. Kort voor tijd kreeg Peize een penalty, Joppe van Leeuwen schoot hem via de vingertoppen van de Velo keeper en de binnenkant paal binnen, 2-4.

Daarmee is de bekerwinnaar van 2025 door naar de knock out fase, net als Winsum. Voor Peize zit het bekeravontuur er al op. Volgende week begint de competitie, Velocitas 1897 gaat dan op bezoek bij promovendus Achilles 1894 in Assen.

Peize-Velocitas (0-2) 2-4

15’ 0-1 Thomas Bats; 18’ 0-2 Thomas Bats; 48’ 0-3 Kay Bootsma; 54’ 1-3 Dion Wekema; 73’ 1-4 Tim Sanders; 87’ 2-4 Joppe van Leeuwen ( penalty)

Toeschouwers 150