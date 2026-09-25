Veel wielrennen en voetbal zaterdag in OOG Sport

Foto: Henk Ellérie

In het radioprogramma OOG Sport zaterdagmiddag uiteraard aandacht voor het WK wielrennen en voetbal. Verslaggevers staan bij drie wedstrijden langs de lijn.

De provincies Groningen en Drenthe mogen in 2034 het WK wielrennen organiseren en ook nog het WK para-cycling. Een tevreden wethouder Jalt de Haan komt aan het woord over het WK.

Ook is er aandacht voor het NK fietskoerier dat zondag in Utrecht werd gehouden en met David Brinkman een Groninger winnaar kreeg.

Prikkelarm

Vorige week vrijdag werd bij de wedstrijd FC Groningen – PEC Zwolle een onderzoek gedaan naar prikkelarm stadionbezoek. Romano Sandee praat over zijn ervaringen.

Live amateurvoetbal

En tot slotte zijn er nog drie wedstrijden in het amateurvoetbal. Groen Geel is goed begonnen met twee overwinningen in de tweede klasse O en neemt het thuis in het derde duel op tegen GOMOS uit Norg.

Ook twee wedstrijden in de derde klasse D staan op de rol. Op de Esserberg wordt de derby Be Quick 1887 (zaterdag) tegen GVAV gespeeld. Be Quick heeft vier punten en GVAV drie. Het nog puntloze FC Lewenborg neemt het thuis op tegen SC Loppersum.

De uitzending zaterdag duurt van 14.00 uur tot 17.00 uur.