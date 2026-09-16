Veel sport voor jong en oud in Stad tijdens Nationale Sportweek

Groningen staat van 18 tot en met 27 september in het teken van sport en bewegen. Het is dan namelijk de NOC*NSF Nationale Sportweek.

Tijdens die week openen sportclubs, onderwijsinstellingen en andere organisatie in de gemeente hun deuren, zodat iedereen kan sporten en bewegen. Wethouder Sport Jalt de Haan: “De Nationale Sportweek laat zien hoe veelzijdig het sportaanbod in Groningen is. Jong of oud, recreant of fanatieke sporter, met of zonder beperking: iedereen krijgt de kans om kennis te maken met sport en bewegen.”

Voorbeelden van de evenementen zijn: Het Urban Sports Event en het Gron’s Dodgebal op de Grote Markt, SKSG Date de Topsporter, de KardingeRun, een G-tennisclinic, het Oosterparkwijk in Beweging Festival, de FC Groningen Scholentour XL en de Thaisner Dörpsrun.

Verder doen meer dan tweeduizend leerlingen van de basisschool mee aan de Sportmatch. Dat is een reeks sportlessen van diverse sportaanbieders tijdens de gymles op school. De sportweek wordt komende vrijdag geopend door wethouder Jalt de Haan, op Sportpark Ten Boer.