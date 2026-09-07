Veel bezoekers verwacht bij open dag Brandweer Groningen

Foto: Ingmar Vos

De Brandweer Groningen houdt zaterdag 12 september een open dag rond de kazerne aan de Sontweg. Er zijn allerlei demonstraties en informatiestands.

Bezoekers kunnen een kijkje nemen in de werkplaats en de uitrukhal. Volwassenen horen van alles over brandveiligheid in huis, crisisbeheersing en burgerhulpverlening. Kinderen kunnen alle brandweerwagens bewonderen, waaronder de nieuwe tankautospuit. Ze mogen zelfs een brandje blussen en losgaan op de opblaasbare stormbaan.

De brandweer verwacht die dag veel bezoekers. Die krijgen daarom het advies om met de bus, op fiets of lopend te komen. Wie toch met de auto komt, kan die parkeren bij IKEA aan de overkant.