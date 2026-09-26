Veel belangstelling voor opening cultuurcentrum Tumult: “Heel mooi dat bezoekers direct van ‘ons’ gebouw spreken” (foto’s)

Foto: Arend Jan Wonink

Onder grote belangstelling is zaterdag het nieuwe cultuurcentrum Tumult geopend. Het gloednieuwe pand aan de Nieuwe Sint Jansstraat is vanaf dit weekend de creatieve plek in de binnenstad waar Groningers van alle leeftijden muziek, theater en beeldende kunst kunnen maken en beleven.

“Het is echt een feestje vandaag”, vertelt woordvoerder Mintsje Boersma van Tumult rond 17.00 uur. “Het is enorm druk. In totaal hebben we nu al zo’n 3.000 bezoekers mogen verwelkomen. Omdat er maximaal 1.000 mensen tegelijkertijd in het gebouw mogen zijn, moeten bezoekers soms even wachten voordat ze naar binnen kunnen. Maar als ik zo om me heen kijk, loopt het lekker door, wordt er op diverse plekken in het gebouw gewerkt en zie ik heel veel mensen met een grote glimlach op hun gezicht.”

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Foto: Arend Jan Wonink Foto: Arend Jan Wonink Foto: Arend Jan Wonink

Van VRIJDAG naar nieuwbouw van 50 miljoen

De organisatie ontstond in 2014 uit een fusie tussen onder meer de Stedelijke Muziekschool Groningen en het Kunstencentrum, waarna men verder ging onder de naam VRIJDAG. In het najaar van 2025 werd bekend dat de naam zou veranderen in Tumult. De bouw van het nieuwe kunstencentrum begon in september 2024. In het nieuwe pand, dat 50 miljoen euro heeft gekost, zijn alle kunstdisciplines onder één modern en duurzaam dak samengebracht.

Boersma: “Wat vandaag echt opvalt, is dat mensen al praten over ‘ons gebouw’. Je ziet bijvoorbeeld bezoekers die in een koor actief zijn hun eigen repetitieruimte of lokaal zoeken. Wij vinden het heel mooi om te zien dat er daarbij direct wordt gesproken over ‘ons gebouw’ of ‘ons lokaal’.” Ook over de architectuur zijn de reacties enthousiast. “Mensen vinden de grote raampartijen geweldig en ook de binnenplaats wordt geroemd. Ondertussen horen we bezoekers ook vragen: ‘Blijft dit zo?’ De architect heeft namelijk een brug geslagen tussen het historische Provinciehuis en het moderne Forum Groningen. Zo kom je plekken tegen waar het beton of hout onbehandeld is gelaten. Ons antwoord is dat dit inderdaad zo blijft. Dat sluit aan bij hoe wij het gebouw zien: robuust en stoer. Het is niet erg als er een spat verf op de vloer terechtkomt. We hebben de drempel zo laag mogelijk willen houden.”

Feestelijke opening Kinderwerkplaats

Na de officiële opening van het pand vond om 17.00 uur de opening van de Kinderwerkplaats plaats, die vanaf dit weekend zeven dagen per week geopend zal zijn. Dit is een onderdeel van het gebouw waar kinderen samenkomen om te maken, te onderzoeken en te presenteren. Boersma: “De hele middag is er in deze ruimte al druk gewerkt. Bij de officiële handeling droeg de wethouder een sleutel over aan directeur Pim Luiten, die hem op zijn beurt weer doorgaf aan de kinderburgemeester. Daarna werd er feestgevierd en kon iedereen bekijken wat de kinderen ’s middags hadden gemaakt.”

De kinderen waren onder meer in de weer geweest om hun kapsels vrolijk uit te dossen met glitters en confetti. Er werd een cakeschilderij gemaakt met eetbare verf en er werd een groot kliederschilderij gepresenteerd. Het openingsprogramma duurt zaterdagavond nog tot 22.00 uur, waarna er tot 23.00 uur een afterparty plaatsvindt met optredens van diverse dj’s.