Veel belangstelling voor demonstraties en materieel tijdens open dag brandweer (foto’s)

Foto: Joaquín Lo Sie Sen

De open dag van de brandweer in de stad Groningen is zaterdag een groot succes geworden. Een groot aantal bezoekers kwam naar de kazerne aan de Sontweg om demonstraties te bekijken, materieel te bewonderen of om advies te vragen over brandveiligheid in en om het huis.

“Er was enorm veel belangstelling”, vertelt een nieuwsfotograaf. “Jong en oud kwamen op de dag af. Omdat de kazerne op een groot terrein staat en de activiteiten ruim waren opgezet, voelde het nergens benauwd of overvol aan.”

Demonstratie met vuurkorf

Het meest in het oog sprongen de diverse demonstraties. Bij een van de oefeningen werkte de brandweer nauw samen met de politie. Agenten rukten daarin uit voor een melding over een opstandige persoon op een fatbike. Toen de verdachte weigerde mee te werken, gooide hij een brandende vuurkorf omver en sloot hij zich op in een woning. Door de omgegooide vuurkorf brak er al snel brand uit, waarna de brandweer ter plaatse kwam om te blussen. Uiteindelijk kon de politie de verdachte in de kraag vatten.

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Foto: Joaquín Lo Sie Sen Foto: Joaquín Lo Sie Sen Foto: Joaquín Lo Sie Sen

Crashtender en jeugdbrandweer

Op het terrein viel er voor jong en oud genoeg te zien. Zo kon het publiek de nieuwe tankautospuit bekijken die binnenkort in de kazernes komt te staan in Haren en Ten Boer. Ook de luchthavenbrandweer van Vliegbasis Leeuwarden was aanwezig met een tankautospuit en een crashtender. Daarnaast waren er stands van onder meer Veiligheidsregio Groningen waar bezoekers tips konden krijgen over hoe je thuis de brandveiligheid kunt regelen.

Voor de jongste bezoekers was er eveneens genoeg te beleven. Zij konden op de foto met mascotte Smokey, zich uitleven op een grote stormbaan of stempels verzamelen bij verschillende spellen voor een leuke verrassing. Bij de stand van de jeugdbrandweer mochten de kinderen bovendien zelf met de spuit aan de slag.

Hoeveel mensen de kazerne precies hebben bezocht is niet geteld, maar de brandweer spreekt van vele honderden bezoekers.