Vanaf 22 september is de coronaprik weer mogelijk

Bron: OOG Radio & Televisie

Mensen van 70 jaar en ouder kunnen komend najaar weer een coronaprik halen. Dat geldt ook voor mensen die een groter risico lopen om ernstig ziek te worden door corona.

GGD Groningen roept inwoners op om op tijd te checken of zij in aanmerking komen voor de vaccinatie. De prik is bedoeld voor mensen van 70 jaar en ouder, voor mensen van 50 t/m 69 jaar met een medische indicatie, voor volwassenen en kinderen uit medische hoogrisicogroepen en voor zorgmedewerkers die direct contact hebben met kwetsbare patiënten.

Mensen van 70 jaar en ouder krijgen automatisch een brief thuis voor het halen van de coronaprik. Bij mensen tussen de 50 en 69 jaar hangt het van hun gezondheid af of ze een prik kunnen krijgen. Het is verstandig om dat te checken via www.rivm.nl/coronaprik.

De vaccinaties vinden plaats van maandag 22 september tot en met vrijdag 27 november. Dat gebeurt op achttien locaties in de provincie Groningen.