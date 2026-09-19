Van skateboarden tot breakdance: urban sports presenteren zich op Grote Markt (foto’s)

Foto: Rieks Oijnhausen

Liefhebbers van urban sports konden zaterdagmiddag hun hart ophalen op de Grote Markt in Groningen. Vanaf 12.00 uur veranderde het plein in een arena vol demonstraties en interactieve workshops waarbij verschillende urban sports zich presenteerden.

Bezoekers konden niet alleen kijken naar de verrichtingen, maar ook vooral zelf in actie komen. Het aanbod was divers: van BMX, skateboarden, freerunning en 3×3-basketbal tot breakdance, calisthenics, boulderen, rollerskaten, longboarden en zelfs graffiti.

“Het was een zeer geslaagde dag ondanks de miezer”, vertelt Désirée Prins van de organisatie. “Veel inwoners, van jong tot oud, hebben de Grote Markt bezocht. En daarbij was er ook veel belangstelling om deel te nemen aan oefenlessen en workshops.”

De urban sportsdag was een initiatief vanuit de communities zelf. “Wat je ziet is dat de belangstelling toeneemt. Urban sports zijn upcoming, omdat mensen zelf willen beslissen wanneer ze willen sporten en minder afhankelijk willen zijn van vaste trainingstijden die je bij klassieke sportverenigingen ziet.”

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Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen

Veel belangstelling

Prins: “Daarnaast speelt ook mee dat er de afgelopen jaren veel belangstelling is voor verschillende urban sports. Neem bijvoorbeeld het grote bmx-event dat afgelopen zomer op deze plek plaatsvond. En vergeet ook niet de gouden medaille die de 3×3-basketballers twee jaar geleden behaalden op de Olympische Spelen. Dergelijke prestaties, maar ook lokale ontwikkelingen zoals de realisatie van skatepark De Paardenbak hebben invloed.”

De hoop van de organisatie is dat bezoekers door de dag van vandaag zo enthousiast zijn geworden dat ze actief gaan blijven bij een bepaalde urban sportsvereniging. “Dat is wat we hopelijk echt bereikt hebben. En uiteraard hopen we dit volgend jaar weer te kunnen organiseren. Dat we dit kunnen doen is mede dankzij de gemeente Groningen die voor de financiering tekende en sluit aan bij de gemeentelijke ‘Urban Sports Agenda’.”

Het is niet het eerste urban sportevent op het plein dit jaar; eerder streek onder meer de Groningse basketbalvereniging De Groene Uilen/Moestasj al neer op de Grote Markt voor een groot 3×3-toernooi.

Wat zijn urban sports?

Urban sports zijn sporten die zich afspelen in de openbare, stedelijke ruimte in plaats van in traditionele sporthallen of stadions. De sporten ontstonden in de tweede helft van de twintigste eeuw vanuit jeugdculturen in grote steden (met name in Amerika) en draaien om creativiteit. Elementen die je in de openbare ruimte vindt, zoals trappen, muren, bankjes en leuningen, worden daarbij gebruikt als speelveld en obstakel.