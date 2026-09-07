Van Ketwich Verschuurlaan twee weken deels dicht vanwege rioolwerkzaamheden

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De Van Ketwich Verschuurlaan is vanaf volgende week maandag elf dagen afgesloten tussen de A28 en de Van Lenneplaan. De gemeente renoveert in deze periode het riool.

De werkzaamheden beginnen op maandag 14 september om 06.00 uur en duren tot en met vrijdag 25 september om 16.00 uur. Door het werk is de weg afgesloten voor autoverkeer richting de A28 en Corpus den Hoorn.

Verkeer naar de A28 rijdt via een omleiding over de Vondellaan. Verkeer naar Corpus den Hoorn wordt omgeleid via de Van Iddekingeweg. Verkeer richting Helpman kan wel langs het werk.

Ook het fietspad aan de zuidkant van de weg gaat dicht. Fietsers kunnen via een deel van de rijbaan langs de werkzaamheden rijden.