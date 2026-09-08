UMCG ruilt operaties uit met drie Friese ziekenhuizen

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Patiënten van ziekenhuizen onder het Frisius MC (Leeuwarden, Heerenveen en Harlingen) die een operatie nodig hebben vanwege maag-, slokdarm- of alvleesklierkanker, worden vanaf 1 januari 2027 allemaal in het UMCG geopereerd. Tegelijkertijd gaat Frisius MC onder meer niet-academische traumachirurgie en borstbeenoperaties uitvoeren waarvoor patiënten uit Friesland normaal naar Groningen zouden moeten.

Aanleiding voor de overeenkomst tussen de ziekenhuizen zijn landelijke afspraken om ingewikkelde zorg meer te concentreren in centra die deze behandelingen vaak uitvoeren. Vanaf volgend jaar gelden daarvoor nieuwe eisen. Ziekenhuizen die niet aan de landelijke normen voldoen, krijgen deze behandelingen niet meer vergoed door zorgverzekeraars.

Voor patiënten van Frisius MC betekent dit dat de operatie bij maag-, slokdarm- of alvleesklierkanker voortaan in het UMCG plaatsvindt. Onderzoeken, de voorbereiding op de operatie, nazorg en controles blijven (waar mogelijk) in Friesland.

Een deel van de zorg verhuist juist van het UMCG naar Frisius MC. Vanaf 1 januari 2027 kunnen volwassen patiënten daar terecht voor een operatie aan een afwijking van het borstbeen. Ook gaat Frisius MC traumachirurgie uitvoeren voor patiënten uit Friesland die geen academische traumazorg nodig hebben.

Daarnaast gaan de ziekenhuizen de zorg anders verdelen als het gaat om lever-, galweg- en alvleesklierchirurgie, samen met andere ziekenhuizen in Noord-Nederland. Lever- en galwegoperaties gaan vaker plaatsvinden in Frisius MC. Operaties bij alvleesklierkanker worden uitgevoerd in het UMCG.

De betrokken chirurgen gaan zowel in Frisius MC als in het UMCG opereren. Per patiënt bepalen zorgverleners welke plek het meest geschikt is. Frisius MC en het UMCG werken ook samen aan de zorg voor vrouwen met endometriose. Dat is weefsel dat buiten de baarmoeder groeit en klachten kan veroorzaken. Het UMCG helpt Frisius MC bij de ontwikkeling tot een level 2-endometriosecentrum.