UMCG krijgt fototentoonstelling met portretten van 11 Groningers die ‘anders’ zijn

De Inclusiekaravaan op een eerdere locatie (foto: Hobbe Hollands)

Vooroordelen, discriminatie of worden gezien als ‘anders’. Elf Groningers die hiermee te maken hebben staan vanaf volgende maand geportreteerd in de gangen van het UMCG. De fototentoonstelling, genaamd ‘Inklusiekaravaan’, is van 1 tot en met 30 oktober te bekijken.

De elf geportretteerden hebben één ding gemeen: ze komen allemaal uit de provincie Groningen. Verder heeft de organisatie geprobeerd een zo divers mogelijke groep mensen te vinden. “Juist omdat we willen laten zien dat mensen op heel veel verschillende manieren soms uitsluiting of discriminatie ervaren”, vertelt Charlotte Lindenbergh van COC Groningen & Drenthe, één van de initiatiefnemers. “Er zijn mensen bij die door een fysieke eigenschap gezien worden als ‘anders’, bijvoorbeeld omdat ze in een rolstoel zitten, maar er zijn ook mensen die door hun seksualiteit of gender soms discriminatie ervaren.” Ook zit er een geportretteerde bij die uitsluiting ervaart door armoede en zijn er mensen die vooroordelen ervaren omdat ze zwart zijn of vluchteling.

Meer bewustwording

“Met de tentoonstelling hopen we bij te dragen aan meer bewustwording over discriminatie in de gemeenten Westerkwartier en Groningen”, is te lezen op de website van COC Groningen & Drenthe. “Door het vertellen van de persoonlijke verhalen van de geportretteerden en door het feit dat je oog in oog staat met deze mensen als je de tentoonstelling bekijkt, hopen we eventuele vooroordelen weg te halen”, vertelt Lindenbergh. “We zien in de samenleving veel verharding, waarbij verschillende groepen mensen verder uit elkaar lijken te komen te staan. Met deze tentoonstelling proberen we juist mensen met elkaar te verbinden.”

Verhuizing

De tentoonstelling stond eerder dit jaar op verschillende plekken in de gemeente Westerkwartier en verhuist nu dus naar de gemeente Groningen. De foto’s zullen niet alleen te zien zijn in het UMCG, maar ook op andere plekken in de gemeente. Waar precies, dat is nog niet duidelijk. “We zoeken expres naar plekken die niet standaard zijn voor een tentoonstelling, omdat we zoveel mogelijk verschillende soorten bezoekers willen bereiken”, vertelt Lindenbergh. Zo stond de tentoonstelling eerder in een voetbalkantine, sportcentrum, school en bibliotheek. “Het UMCG is hier een hele mooie aanvulling op. Op deze locatie kunnen mensen ‘per ongeluk’ met de Inclusiekaravaan in aanraking komen.”