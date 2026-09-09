Tweede Kamer en premier Jetten herdenken Jacques Wallage: ‘Een man die grote idealen klein genoeg maakte voor iedereen’

De Tweede Kamer stond woensdagmiddag stil bij het overlijden van oud-PvdA-politicus Jacques Wallage. De voormalige burgemeester van Groningen overleed op 12 augustus in Groningen op 79-jarige leeftijd. Kamervoorzitter Thom van Campen en premier Rob Jetten stonden in de plenaire zaal uitgebreid stil bij Wallages politieke loopbaan, waarna een minuut stilte werd gehouden.

Van Campen omschreef Wallage als een overtuigd sociaaldemocraat én een overtuigd parlementariër. “Een politicus met uitgesproken opvattingen, die hield van het debat en van het politieke ambacht. Van een parlement waarin je stevig tegenover elkaar kunt staan en toch collega’s blijft.” Ten slotte richtte Van Campen zich tot Wallages familie: “Namens de Tweede Kamer: onze gedachten zijn bij u.”

Volgens Jetten wilde Wallage zich inzetten voor mensen die niet vanzelfsprekend een goede uitgangspositie in de maatschappij hadden. “Een man die grote idealen klein genoeg zou maken om ze voor iedereen te laten werken”, zei Jetten.

Hoewel Wallages rol in Den Haag vooropstond in beide toespraken, lieten de kamervoorzitter en de premier het niet na om Wallages terugkeer naar Stad voor het burgemeesterschap in 1998 aan te halen. Volgens Jetten deed premier Wim Kok nog zijn best om hem voor Den Haag te behouden, maar trok Groningen te sterk:

“De eerste avond na zijn verhuizing liep Jacques Wallager een rondje met de hond. Naar eigen zeggen dolde hij gedachteloos door de stad. Zijn voeten bepaalden de route. Maar hij eindigde als vanzelf voor de deur van zijn ouderlijk huis. “Jacques Wallage heeft op veel plekken een thuis gehad. Maar vandaag herdenken we hem met groot respect in één daarvan, hier in de Tweede Kamer.”