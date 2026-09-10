Twee vaste aannemers in isolatieaanpak noordelijke stadswijken

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De gemeente heeft twee vaste aannemers uitgekozen voor een grootschalige isolatieaanpak in het noordwesten van de stad. Het gaat om Van Wijnen en Nijhuis Bouw B.V.

Zij gaan de komende jaren ongeveer 2200 grondgebonden koopwoningen gereedmaken voor een aardgasvrije toekomst. Ze zijn daarna geschikt voor een toekomstige aansluiting op het warmtenet of een warmtepomp.

Door de overeenkomstig met deze twee vaste aannemers kan de uitvoering van de isolatie slim en efficiënt worden uitgevoerd. Hun selectie vond plaats vanuit een Europese aanbesteding.

De collectieve aanpak maakt het voor de woningeigenaren voordeliger en makkelijker om te verduurzamen. Bovendien is er, naast de Nij Begun subsidie, nog een extra subsidie beschikbaar. Daardoor krijgen de eigenaren in de meeste gevallen 75 procent van de verduurzamende maatregelen vergoed. Dat kan oplopen tot 30 duizend euro.

Wethouder Manouska Molema: “De isolatieaanpak sluit goed aan bij de aanleg en uitbreiding van het warmtenet in deze wijken de komende jaren. We zetten steeds meer concrete stappen op weg naar aardgasvrij wonen voor mensen in Noordwest.”

De eerste projecten starten binnenkort in een aantal straten in Selwerd en Paddepoel. De bewoners krijgen persoonlijk bericht.