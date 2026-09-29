Twee ministers bijna tegelijkertijd op bezoek in UMCG

UMCG-baas Ate van der Zee (links) praat met minister Hermans - Foto via UMCG

Zorgministers Sophie Hermans en Mirjam Sterk bezochten maandag vrijwel tegelijkertijd, maar wel allebei apart, het UMCG.

De ministers kwamen voor een topoverleg van de zorgsector, maar kregen ook uitleg over projecten rond zorg in de toekomst, onder rond meer preventie, digitalisering en kunstmatige intelligentie. Ook spraken beide ministers in het ziekenhuis met medewerkers over mentale problemen onder jongeren in Groningen en over het gebruik van computers en AI in de zorg.

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Sophie Hermans sprak daarnaast met zorgverleners en bezocht een plek waar het UMCG een nieuwe behandeling tegen kanker maakt. Mirjam Sterk (minister van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport) bezocht Lifelines en kreeg uitleg over het onderzoek, waarbij gegevens van 167.000 inwoners van Noord-Nederland worden gebruikt.