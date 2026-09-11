Tumult opent eind deze maand de deuren van nieuwe plek voor amateurkunstenaars in Stad

Foto: Jesse Schaap

Kunstencentrum Tumult (voorheen bekend als VRIJDAG) gaat eind deze maand weer open, na twee jaar aan verbouw en nieuwbouw, in het nieuwe onderkomen aan de Sint Jansstraat.

De afgelopen twee jaar vonden de cursussen en workshops van VRIJDAG/Tumult op verschillende plekken in de stad plaats. In het nieuwe gebouw worden de activiteiten van Tumult weer samengebracht in 32 ateliers, studio’s en lokalen en drie podia. In het gebouw komt ook een kinderwerkplaats (voor kinderen van 6 maanden tot 12 jaar) en overdag kunnen scholen er terecht. Na schooltijd zijn er cursussen, workshops, kinderfeestjes en buitenschoolse opvang in samenwerking met SKSG.

Op zaterdag 26 september opent Tumult officieel de deuren. Bezoekers kunnen dan het nieuwe gebouw bekijken en zelf aan creatieve activiteiten meedoen. Op de drie podia zijn optredens van onder meer bands, koren, ensembles en theatergroepen. De openingsdag duurt van 14.00 tot 22.00 uur en is gratis toegankelijk. De Kinderwerkplaats wordt apart geopend om 17.00 uur door onder anderen de kinderburgemeester en cultuurwethouder Janette Bosma.