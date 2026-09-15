Treinen naar Zwolle ontregeld door mogelijke sabotage op spoor

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Het treinverkeer in Midden- en Noord-Nederland is dinsdagochtend ernstig verstoord door mogelijke sabotage van het spoor. Op meerdere plekken zijn materialen aangetroffen die bewust op het spoor lijken te zijn gelegd. Ook het treinverkeer van Zwolle naar Groningen is daardoor ontregeld.

ProRail meldt dat er op meerdere plekken materialen op het spoor zijn aangetroffen en dat er mogelijk sprake is van sabotage. Dat zorgt voor een zogenoemde sectiestoring, waardoor het computersysteem een deel van het spoor als bezet ziet, terwijl daar geen trein staat. Seinen springen daardoor automatisch op rood. Treinen moeten stoppen of langzamer rijden. Ook overwegen kunnen hierdoor in storing raken.

ProRail onderzoekt de oorzaak en werkt aan het opruimen van de materialen, om de treindienst waar mogelijk zo snel mogelijk op te starten. Het is nog niet bekend hoelang het herstel duurt. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen, uitgevallen treinen en extra reistijd. Reizigers worden geadviseerd om vlak voor vertrek de reisplanner te raadplegen.