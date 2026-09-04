Tips, talent en topwedstrijden tijdens World Tennis Tour Haren

In Haren wordt deze week voor de zevende keer de World Tennis Tour gehouden. Op het internationale proftoernooi nemen beginnende profs en jonge talenten het tegen elkaar op.

Volgens directeur Paul Klijnsma is het toernooi een springplank richting de ATP Tour en uiteindelijk de grote tennistoernooien. Ook bij het publiek maakt het niveau indruk. Een van de toeschouwers noemt het “heel imposant”. “Het gaat veel sneller dan op televisie.” Een andere bezoeker zegt: “Ik speel zelf recreatief en dan is dit niveau zó anders.”

Ook oud-proftennisser en directeur sport van de KNLTB Jacco Eltingh bezocht het toernooi. Hij adviseert jonge spelers vooral goed naar hun tegenstander te kijken. “Als je te laat begint met de voorbereiding, heb je meestal niet het optimale resultaat.”

Het toernooi duurt tot en met zondag. Zaterdag worden de halve finales gespeeld. De finales staan zondag op het programma.