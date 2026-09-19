Tim Sanders schiet Velocitas met drie treffers langs Buitenpost

Foto: Andor Heij. Velocitas - Buitenpost

“Bij Helpman heb ik er wel eens drie in een wedstrijd gemaakt, maar bij Velocitas nog niet. Het is mooi dat het vanmiddag gebeurde”, glunderde Velocitas 1897 aanvaller Tim Sanders. Sanders tekende zaterdag voor de hele productie tegen Buitenpost: 3-0.

Sanders zette de thuisploeg al na zeven minuten op voorsprong. Verdediger Iloba Achuna verkeek zich op een hoge bal en Sanders kon alleen op Kevin van der Meulen af, omspeelde de Buitenpost doelman en schoof de bal in het lege doel.

Buitenpost drong af en toe aan, maar tot echte kansen kwamen de Friezen niet. Velocitas doelman Feike Spoor was de situatie steeds voortijdig meester. Velocitas kreeg wel twee grote mogelijkheden. Sanders schampte de buitenkant van de paal en Joel Zweerink knalde de bal van 25 meter snoeihard op de lat.

Beslist

Na de pauze was de wedstrijd snel beslist. Na 50 minuten stuurde Sam Wormmeester Thomas Bats weg, die een puntgave voorzet gaf. Sanders hoefde alleen de voet er tegen te zetten: 2-0. Een dikke minuut later was het al 3-0. Kay Bootsma zette Sanders vrij voor Van der Meulen en de Velocitas aanvaller prikte de bal in de verre hoek.

De hoop van de Friezen op een resultaat werd na 64 minuten definitief de grond ingeboord toen Wolter Klaas Laanstra Sanders onderuit haalde en met twee keer geel en dus rood kon vertrekken.

“Na de 3-0 en die rode kaart konden we de wedstrijd lekker uitvoetballen”, zei Sanders. “Alle wissels konden ook nog invallen en dat is goed voor iedereen”. Sanders was ook tevreden over de eerste helft: “Na dat slippertje bij hun hadden wij de controle over de wedstrijd. We hebben het voor de pauze heel volwassen uitgespeeld”.

Top 5

“Omdat we vorig jaar als tweede eindigden denkt iedereen misschien dat we voor het kampioenschap gaan”, aldus Sanders over de doelstelling van Velocitas. “Maar we hebben vooral verdedigend veel ervaring ingeleverd. We gaan voor een plek in de top 5 en hopelijk een periodetitel, want dat is een mooi toetje om mee te pakken. Alles hoger is mooi meegenomen”.

Door de winst is Velocitas met 4 punten uit 2 wedstrijden in ieder geval tot zondagmiddag koploper in de eerste klasse H. Volgende week speelt Velocitas in Hoogeveen tegen HZVV.

Velocitas 1897 – Buitenpost 3-0. 7. Tim Sanders 1-0. 50. Tim Sanders 2-0, 52. Tim Sanders 3-0. Rood (twee keer geel) Wolter Klaas Laanstra (Buitenpost, 64). Scheidsrechter: Aalders. Toeschouwers 125.