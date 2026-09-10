Tijdelijke Visserbrug blijft nog weken buiten gebruik

Foto: Rieks Oijnhausen

De tijdelijke brug bij de Visserbrug blijft nog zeker enkele weken buiten gebruik. De gemeente onderzoekt nog of de brug op locatie kan worden gerepareerd. Als dat niet kan, moet de brug worden weggehaald voor de reparatie en duurt het nog iets langer voordat fietsers en voetgangers weer kunnen oversteken.

Wethouder Mirjam Wijnja liet woensdag aan de gemeenteraad weten dat het nog enkele weken duurt voordat de brug weer open kan, als reparatie op locatie mogelijk is. Maar als blijkt dat de noodbrug naar een andere plek moet, duurt het herstel van de tijdelijke verbinding nog iets langer.

De tijdelijke Visserbrug werd vorige week vrijdag voor de tweede keer in een paar maanden tijd buiten gebruik gesteld vanwege een storing. In juli lag de brug ook al drie weken buiten gebruik door een defect.

De noodbrug wordt door de gemeente gehuurd en intensief gebruikt, aldus Wijnja. Tijdens het vaarseizoen gaat de brug bovendien vaak open en dicht en dat zorgt volgens de wethouder voor extra belasting. Volgens Wijnja maakt dat alles dat de gemeente storingen, maar beperkt kan voorkomen. Maar de kans op nieuwe storingen neemt naar verwachting af nu het vaarseizoen voorbij is.

De tijdelijke brug vervangt de Visserbrug tussen de Visserstraat en de Verlengde Visserstraat. Die brug is inmiddels ongeveer twee jaar kapot en moet worden vervangen. De nieuwe, definitieve Visserbrug moet volgens de huidige planning in 2027 klaar zijn.