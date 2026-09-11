Tijdelijke sluisbrug Meerstad ruim anderhalve maand dicht voor autoverkeer

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De tijdelijke Sluisbrug in Meerstad gaat aanstaande maandag dicht voor wegverkeer tot maandag 2 november.

Auto’s worden omgeleid via de Hoofdweg en Kooilaan. Fietsers kunnen gebruikmaken van de voetgangersbrug bij sluis Tersluis. Buslijn 5 rijdt zoals gebruikelijk tot bushalte Tersluis. Op 2 november gaat de nieuwe Sluisbrug open. Die ligt er al wel grotendeels, maar wordt de komende maanden nog verder afgemonteerd.

In dezelfde periode gaat ook de Borgsloot, ten noorden van Meerstad, dicht voor autoverkeer. Van maandag 21 september tot en met vrijdag 23 oktober legt Waterbedrijf Groningen op deze plek een nieuwe transportleiding voor drinkwater aan. Automobilisten van en naar Groningen worden in deze periode via Harkstede omgeleid. Fietsers en bromfietsers kunnen wel door het werkvak en de hulpdiensten kunnen bij spoed ook over de Borgsloot blijven rijden.