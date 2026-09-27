Tijdelijke camera’s geplaatst op Spilsluizen en Martinikerkhof om overlast aan te pakken

Foto: ingezonden

Op de Spilsluizen en het Martinikerkhof zijn dit weekend camera’s geplaatst. Het tijdelijke cameratoezicht heeft als doel om de overlast op beide locaties terug te dringen.

Onder meer bij de Boteringebrug en de Ebbingebrug zijn camera-installaties neergezet, evenals op het Martinikerkhof zelf. De plaatsing is het directe gevolg van een besluit van de gemeenteraad, die ruim een week geleden unaniem instemde met de inzet van het tijdelijke toezicht. Op de Spilsluizen blijven de camera’s voor een periode van drie maanden staan. Op het Martinikerkhof gaat het om een periode van maximaal twee jaar, waarbij de inzet na zes maanden door de politiek wordt geëvalueerd.

Aanleiding voor de maatregel is de aanhoudende overlast in de binnenstad. Nadat aan het begin van de zomer hekken werden geplaatst rond openbaar groen tegenover de opvanglocatie aan de Spilsluizen, verplaatste de problematiek zich grotendeels naar het Martinikerkhof. Tijdens het raadsdebat spraken verschillende fracties over een structureel ordeprobleem. Uit politiecijfers blijkt dat op de Spilsluizen en het Martinikerkhof 76 personen worden verdacht van strafbare feiten. Van in totaal 375 personen zijn de gegevens vastgelegd vanwege betrokkenheid bij overlast. In de afgelopen vier maanden vonden er op deze twee locaties 28 aanhoudingen plaats.