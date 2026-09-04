Tijdelijke brug bij Visserbrug buiten gebruik door storing

Foto: Rieks Oijnhausen

De tijdelijke brug bij de Visserbrug voor fietsers en voetgangers is opnieuw buiten gebruik door een technische storing.

Fietsers en voetgangers kunnen voorlopig alleen via de A-brug of de Kijk in ’t Jatbrug. “We begrijpen dat dit vervelend is en doen er samen met de betrokken partijen alles aan om de storing zo snel mogelijk te verhelpen”, liet de gemeente donderdagmiddag weten.”

Het is niet de eerste keer dat de tijdelijke brug met een storing kampt. In juli lag de brug ook al drie weken buiten gebruik door een defect. De tijdelijke brug vervangt de Visserbrug tussen de Visserstraat en de Verlengde Visserstraat. Die brug is inmiddels ongeveer twee jaar kapot en moet worden vervangen. De nieuwe Visserbrug wordt in 2027 geplaatst.