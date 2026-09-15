Tijdelijk invulling voormalig casinoterrein wordt kleinschaliger, herinrichting begint met sloop toegang naar parkeergarage

Foto via Ruimte voor Jou (Gemeente Groningen)

De gemeente Groningen begint volgende maand met de herinrichting van het voormalige terrein van Holland Casino aan het Gedempte Kattendiep. In oktober wordt het toegangsgebouw naar de parkeergarage gesloopt, waarna de eerste werkzaamheden rond de herinrichting beginnen. De tijdelijke inrichting moet begin volgend jaar klaar zijn.

Vorig jaar november liet het gemeentebestuur al weten dat er in ieder geval betere verlichting gaat komen op deze plek. Ook plannen voor meer afvalbakken en openbare toiletten waren een concreet idee, met daarnaast een tijdelijke fietsenstalling. Maar sport- en speelvoorzieningen, een klein festivalterreintje (foodtrucks worden genoemd) en een openluchtbioscoop werden ook genoemd.

Tijdelijke invulling wordt kleinschaliger

Die laatste plannen zijn wat teruggeschroefd, zo blijkt uit de laatste projectplannen. Bij een inloopbijeenkomst in april lieten omwonenden weten geen trek te hebben in nog meer geluidsoverlast. Het terrein voor de tijdelijke invulling wordt daarom kleiner, zodat meer ruimte ontstaat tussen de inrichting en de woningen aan het Schuitendiep.

Door de kleinere inrichting komt er ook minder ruimte voor activiteiten. De gemeente onderzoekt de komende tijd wat nog mogelijk is. Waarschijnlijk blijft er wel ruimte voor een tijdelijke commerciële invulling, bijvoorbeeld met wisselende standplaatsen.

Sloop in oktober, vanaf het voorjaar kleinschalige activiteiten

Voor de herinrichting moet eerst het toegangsgebouw naar de parkeergarage worden gesloopt. De parkeergarage zelf blijft voorlopig staan, totdat er een permanente invulling is voor het terrein. Door de sloop van het toegangsgebouw wordt het terrein toegankelijker, laat een woordvoerder weten namens de gemeente: “Dit maakt het terrein toegankelijker en geeft vooral ook meer zicht en zichtlijnen, wat de sociale veiligheid ten goede zal komen.”

Omwonenden hebben inmiddels een brief van de gemeente in huis, naast een brief van een bedrijf over een zogenaamde ‘vooropname’ rond de sloopwerkzaamheden. Na de sloop wordt verharding aangebracht op het casinoterrein en wordt de huidige afscheiding rond het terrein verplaatst. Daarnaast komen er in ieder geval fietsenrekken op de ruimte die vrijkomt.

De gemeente verwacht de tijdelijke situatie begin 2027 te kunnen openen en gaat mogelijk vanaf het voorjaar een kleinschalig programma met activiteiten op het terrein organiseren.

Invulling na bijna tien jaar

De gemeente kocht de voormalige casinolocatie aan het Gedempte Kattendiep vorig jaar op voor zo’n 2,7 miljoen euro. Het casino brandde in 2017 volledig af, waarna een pop-upcasino tijdelijk bij het Sontplein werd geopend. Maar Holland Casino keert niet terug: het verhuist naar de gemeente Tynaarlo en verwacht in 2028 een nieuwe vestiging in Ter Borch te openen.

Wat er echt permanent op het terrein gaat komen, is nog onduidelijk. Voor zover bekend is er nog geen ontwikkelaar aangewezen om het terrein te bebouwen met woningen en/of bedrijfspanden.