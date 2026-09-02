Tientallen actievoerders demonstreren bij UMCG tegen bezuinigingen op WW en WIA

Tientallen medewerkers van het UMCG hebben woensdagmiddag op het Hanzeplein actiegevoerd tegen de plannen van het kabinet voor een kortere WW en minder WIA. Ook boa’s en medewerkers van GGD Groningen sloten zich aan bij de sit-in voor de hoofdingang van het ziekenhuis.

De actie werd georganiseerd door de vakbonden FNV en CNV. FNV-voorzitter Hans Spekman vertelt dat de sit-in bij het UMCG onderdeel is van een grotere actieweek:

“In het ziekenhuis, zoals hier, zijn dat dan zogenaamde ‘sit-ins’. Want deze medewerkers willen hun patiënten niet in de steek laten en dat pleit alleen maar voor ze. Maar er zijn ook stakingen. De havens gaan vrijdag plat en in het openbaar vervoer, de metaal, de bouw en de sociale ontwikkelingsbedrijven wordt gestaakt. Allemaal om te vechten voor de sociale zekerheid.”

‘Haal ik mijn pensioen nog wel?’

De sit-in maakt deel uit van een reeks acties van de vakbonden tegen de plannen voor de sociale zekerheid. De actievoerders vinden dat de plannen werknemers in ziekenhuizen en UMC’s hard raken en wijzen onder meer op de hoge werkdruk en het ziekteverzuim in de zorg.

Een demonstrerende UMCG’er ziet dat direct terug op zijn eigen afdeling: “Vorige week is nog een collega op 63-jarige leeftijd overleden. Dat zet wel even de toon van: ‘Haal ik mijn pensioen nog wel?’ Dan zijn dit soort demonstraties juist iets waar je wel even bij aanwezig moet zijn. Je weet nooit hoe het leven loopt.”

Een collega beaamt dat en vult aan: “Daarom vind ik deze plannen echt zorgelijk. Ook voor mijn collega’s die ziek zijn. Zij hebben gewoon recht op een goede sociale zekerheid als iets verkeerd gaat.”

‘Geen uitstel, maar afstel’

Dinsdag werd bekend dat het kabinet een deel van de geplande bezuinigingen een jaar in de ijskast zet. Maar volgens Spekman zijn deze aanpassingen aan de plannen geen reden voor de bonden om de acties af te blazen. Hij vindt dat er nog steeds miljarden worden bezuinigd op de sociale zekerheid:

“Dat is gewoon een beetje spinnen van Den Haag. Want als je goed kijkt, dan zie je gewoon dat de WW nog extra wordt gepakt en alsnog korter wordt. Voor de WIA staat ook gewoon nog meer dan een miljard aan bezuinigingen op de begroting. Uiteindelijk bezuinigt het kabinet dus nog steeds miljarden op de sociale zekerheid.”

Ook CNV-bestuurder Jaap van den Bos vindt daarom dat werknemers duidelijk moeten maken dat ze ook de ‘versoepelde’ plannen niet accepteren: “Als je er goed naar kijkt, dan is het vooral uitstel. Dat is niet wat wij willen: het moet van tafel. Omdat deze plannen iets onderuit halen waar we juist hartstikke blij mee moeten zijn hier in Nederland.”

Meer acties in aantocht

De acties van FNV en CNV gaan de komende tijd door. Woensdag 9 september leggen vakbondsleden in het openbaar vervoer het werk neer. Ook staan er buiten Groningen stakingsdagen in de bouw gepland. De bonden organiseren ook een grote demonstratie op het Malieveld.