Sportseizoen in Groningen afgetrapt bij start Nationale Sportweek in Ten Boer

Foto: Rieks Oijnhausen

Vanaf deze vrijdag staat Groningen weer ruim een week in het teken van sport en bewegen. Wethouder Jalt de Haan opende vrijdagochtend het Groningse programma van de NOC*NSF Nationale Sportweek op Sportpark Ten Boer.

Na de opening deden kinderen mee aan de 10@10 Challenge. Onder begeleiding van sportambassadeurs van Sport050 ontdekten ze in minder dan tien minuten tien verschillende oefeningen.

De komende tien dagen kunnen inwoners op verschillende plekken sporten en bewegen. Sportclubs, onderwijsinstellingen en andere organisaties openen hun deuren voor proeflessen en andere activiteiten. Ook doen meer dan tweeduizend basisschoolleerlingen mee aan de Sportmatch. Verschillende sportaanbieders geven daarvoor sportlessen tijdens de gymles op school.

Daarnaast vindt op de Grote Markt een Urban Sports Event plaats. Ook staan de KardingeRun, een G-tennisclinic en het Oosterparkwijk in Beweging Festival op het programma. Verder zijn er Gron’s Dodgeball, de FC Groningen Scholentour XL, een Hyrox-simulatie en de Thaisner Dörpsrun. Het volledige programma staat op de website van Sport050.