The New York Times: ‘WK wielrennen 2032 vrijwel zeker naar India, niet naar Groningen en Drenthe’

Het WK wielrennen van 2032 lijkt niet naar Groningen en Drenthe te gaan, maar naar India. Dat meldt sportmedium The Athletic, dat een onderdeel is van The New York Times. Zij baseren zich op meerdere bronnen binnen de wielerwereld.

Komende dinsdag presenteren het Indiase en het Nederlandse biedingsteam hun plannen aan het UCI-bestuurscomité in het Canadese Montréal, waar op dat moment het WK van 2026 plaatsvindt. Een dag later, op woensdag, wordt de definitieve keuze bekendgemaakt. Mocht de UCI daadwerkelijk voor de Indiase stad Pune kiezen, dan is het voor het eerst dat het WK plaatsvindt in het dichtstbevolkte land ter wereld en pas de vierde keer dat het toernooi in Azië wordt gehouden.

Volgens ingewijden die anoniem met de gerenommeerde krant hebben gesproken, is de uitkomst achter de schermen echter al een uitgemaakte zaak. De leiding van de UCI, onder aanvoering van voorzitter David Lappartient, zou de overige zeventien bestuursleden adviseren om voor het Indiase bod te stemmen.