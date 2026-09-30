Tbs van bioscoopmoordenaar Ergün S. opnieuw met twee jaar verlengd

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De terbeschikkingstelling van Ergün S., die in 2019 twee schoonmakers van Pathé in Groningen doodstak, wordt met twee jaar verlengd. Volgens het Dagblad van het Noorden oordeelde de rechtbank deze woensdag dat zijn stoornis en het risico op herhaling nog steeds aanwezig zijn.

S. werd in 2020 veroordeeld tot tbs met dwangverpleging voor het doden van een schoonmakersechtpaar in de Pathé aan het Zuiderdiep in oktober het jaar ervoor. Volgens de rechtbank en het hof leed S. aan schizofrenie en wanen ten tijde van de moord en veroordeelde hem daarom tot tbs met dwangverpleging.

Sindsdien wordt S. behandeld in een kliniek in Nijmegen. Volgens zijn behandelaars ging het de afgelopen tijd goed met S. Een recente controle bracht echter aan het licht dat hij cannabis had gebruikt. Dat kan bij hem de kans op een psychose vergroten.

De plannen om S. bij de kliniek in een tiny house te laten wonen, gaan daarom voorlopig niet door. Pas over twee jaar heeft S. weer de kans om vrij te komen van zijn terbeschikkingstelling.