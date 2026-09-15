Taxi’s en auto’s op de plek waar de trein naar Roodeschool vertrok: nieuwe Kiss+Ride op Hoofdstation geopend

Foto: Groningen Bereikbaar

Op het Hoofdstation is dinsdag de nieuwe Kiss+Ride en taxistandplaats in gebruik genomen. De nieuwe locatie is te vinden aan de westkant van het station en vervangt de oude Kiss+Ride die ingeklemd lag tussen het KPN-kantoorgebouw en het Stadsbalkon. Ook de nieuwe taxistandplaats is vanaf nu te gebruiken, al blijft de oude standplaats bij het Stadsbalkon voorlopig nog bestaan.

Het is nog een beetje wennen, maar op de plek waar voor de verbouwing van het Hoofdstation de treinen naar Delfzijl en Roodeschool vertrokken, staan nu auto’s en taxi’s te wachten. De nieuwe Kiss+Ride en de taxistandplaats zijn daarmee direct onderdeel geworden van het OV-knooppunt, wat het voor reizigers makkelijker maakt om over te stappen en hun reis te vervolgen.

“Onder de perronoverkapping is het middendeel van het perron bereikbaar”, vertelt projectmanager Gerd Boerema. “Dat is nu ingericht voor de Kiss+Ride met, aan de kant van het spoor, de nieuwe standplaats voor taxi’s. Het is heel overzichtelijk en beide plekken zijn goed toegankelijk. Vanuit het station zijn ze ook gemakkelijker te vinden voor reizigers. Ik vind dat we er echt in geslaagd zijn een vriendelijke plek te ontwikkelen die veilig aanvoelt.”

Bij de inrichting was toegankelijkheid een belangrijk speerpunt. De werkgroep Toegankelijk Groningen dacht mee en adviseerde onder meer om de doorgang naar de Van Hallbrug rolstoelvriendelijk aan te leggen. Boerema: “Met die verbinding naar de Van Hallbrug zijn we nu nog bezig. De komende maanden ronden we de laatste werkzaamheden af. We plaatsen dan nog meer dan 800 nieuwe fietsrekken, ruimen de oude Kiss+Ride op en leggen een fietspad aan. Eind dit jaar verwachten we dat alles klaar is, maar de Kiss+Ride en de taxistandplaats zijn nu al goed te gebruiken.”