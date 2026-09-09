Supporters geven trainingsschuur voor jeugd FC Groningen nieuwe uitstraling

Foto via FC Groningen

Supporters van FC Groningen hebben de trainingsschuur van de jeugdopleiding op Sportpark Corpus den Hoorn vorige week in een nieuw jasje gestoken.

De schuur wordt gebruikt door spelers van Onder-12 tot en met Onder-14. Supporters van de Noordtribune namen de schuur op verzoek van de FC Groningen Opleiding onder handen.

Op de muren staan nu slogans als ‘Elke dag dichterbij’, ‘Vecht voor onze club’ en ‘Laat ons weer eens juichen’. Ook zijn er afbeeldingen te zien van oud-spelers die de opleiding doorliepen en later het eerste elftal van FC Groningen bereikten.

“In Euroborg zie je op verschillende plekken al graffiti terug”, vertelt supporterscoördinator Henk Niemeijer. “De supporters wilden dat beeld ook naar de FC Groningen Opleiding brengen en zo meer beleving creëren. Het is mooi om de opleiding en jonge spelers die over een aantal jaar misschien wel in Euroborg strijden voor de club op deze manier te ondersteunen en iets van het Groningse DNA mee te geven.”