Sunnemeerten Parade gaat toch door

Foto: Rieks Oijnhausen

De Sunnemeerten Parade van dit jaar gaat door. De organisatie heeft dit besloten nadat ze vorige week nog had bekendgemaakt dat de editie van dit jaar geschrapt zou worden.

De organisatie had te maken met een tekort van 20 duizend euro, maar er kwam de afgelopen tijd veel steun binnen, via reacties en donaties. Er was al steun van overheden, fondsen en partners, maar er kwamen ook donaties van onder meer Bedrijvenvereniging West.

De Sunnemeerten Parade werd vorig jaar voor het eerst gehouden. De optocht trok zo’n 650 deelnemers en veel toeschouwers. De Parade is een optocht van lichtsculpturen, gemaakt van rijstpapier en wilgentenen, ontworpen en gebouwd door inwoners van Groningen.

“De reacties, donaties en steun vanuit het bedrijfsleven hebben ons echt geraakt,” zegt initiatiefnemer Hannelore Duynstee. “Het laat zien dat de parade leeft en dat mensen graag willen dat hij doorgaat op 7 november.”

De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. Het wordt een editie vol licht, muziek, bijzondere sculpturen en verwondering. Vrijwilligers en mensen die willen meewerken aan het maken van een sculptuur zijn van harte welkom.