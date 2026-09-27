Studenten halen ruim 2,5 ton op voor KWF met ‘Rijden tegen Kanker’: “Iets kunnen doen op het moment dat je je machteloos voelt”

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Studenten in Groningen hebben zaterdag een bedrag van ruim 250.000 euro opgehaald voor KWF Kankerbestrijding. De actie maakt onderdeel uit van ‘Rijden tegen Kanker’, dat behalve in Groningen ook in vijf andere studentensteden plaatsvond. In totaal leverde de landelijke actie een bedrag van ruim 1,4 miljoen euro op.

Rijden tegen Kanker vierde dit weekend haar tienjarig bestaan. Groningen sloot vorig jaar voor het eerst aan bij het initiatief. De organisatie is volledig in handen van studenten die allemaal direct of indirect met de ziekte te maken hebben gehad. Tijdens deze lustrumeditie kwamen zaterdag in zes steden zo’n 1.200 deelnemers in actie, verdeeld over 500 auto-equipes en 30 sloepen. Met de opbrengst van dit jaar komt het totale bedrag dat de stichting in tien jaar tijd voor KWF heeft ingezameld op ongeveer 4 miljoen euro.

Rally

In Groningen stapten de deelnemers achter het stuur voor een tocht die langs diverse mooie locaties in de regio voerde. Het dagprogramma werd feestelijk afgesloten in sociëteit Vindicat. Na een lezing door een gastspreker volgden een diner, een veiling en een loterij. Alle onderdelen, van het inschrijfgeld voor de rally en de sponsoring tot de veiling op de feestavond, droegen bij aan het eindbedrag. Aan het einde van de avond werd bekendgemaakt dat de Groningse editie 256.512 euro heeft opgebracht.

Rijden tegen Kanker werd in 2015 opgericht door student Rutger Gevers Deynoot, nadat een familielid de diagnose kanker kreeg. Wat begon als een persoonlijk initiatief, groeide uit tot een landelijke stichting waarin studenten hun woede en onmacht omzetten in actie. “Iets kunnen doen op het moment dat je je machteloos voelt, dat is altijd de drijfveer gebleven”, laat de organisatie weten.

In totaal werd er zaterdag landelijk 1.447.327 euro opgehaald. Het gehele bedrag wordt overgemaakt naar KWF Kankerbestrijding voor wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte.