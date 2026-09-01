Storm ‘Boelo’ waait dit jaar hoogstwaarschijnlijk over Nederland dankzij Martijn uit Stad: ‘Hopelijk spreken de Britten en Ieren hem goed uit’

Foto: Joris van Tweel

De nieuwe namen voor het komende stormseizoen zijn dinsdag bekendgemaakt door het KNMI. Een van de Nederlandse namen is ‘Boelo’, ingezonden door Stadjer Martijn ‘Boelo’ Rotgers. Met een tweede plek op de namenlijst is de kans groot dat ‘Boelo’ dit najaar over Nederland zal razen.

De eerste naam op de nieuwe lijst is Austen, daarna volgen Boelo en de Britse naam Chloe. Boelo is een Oost-Groningse naam, die al generaties lang in de familie van Rotgers voorkomt:

“Ik heb de naam ergens in het voorjaar ingediend, toen de oproep van het KNMI om namen in te dienen voorbij kwam. Mijn vader en overgrootvader hebben ‘Boelo’ als voornaam en mijn neefje en ikzelf hebben hem als tweede naam. Ik heet ‘Martijn’, maar ik gebruik ‘Boelo’ zelf ook heel veel. Het is natuurlijk ook leuk vanwege de Groningse roots van de naam.”

Hoe gaan Britten en Ieren ‘Boelo’ uitspreken?

Het KNMI stelt de lijst ieder jaar samen met de Britse weerdienst Met Office en de Ierse weerdienst Met Éireann. Elke weerdienst leverde zeven namen aan. Stormen krijgen een naam om mensen vooraf beter te waarschuwen voor gevaarlijk weer. Ook maakt een naam het makkelijker om een storm via media en online te volgen.

Vooral de toeschrijving van ‘zijn naam’ aan een storm is volgens Rotgers een leuke combinatie, helemaal als ‘Boelo’ over het Verenigd Koninkrijk en Ierland raast: “Als kind was ik al een weerfanaat, altijd met regenmeters in de weer en dat soort dingen. Dus dat maakt het extra mooi. Ik ben ook heel benieuwd hoe ze die naam uitspreken in Engeland en Ierland. Het KNMI heeft de naam voor hen fonetisch uitgeschreven, dus hopelijk spreken ze hem goed uit!”