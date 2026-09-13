SterrebosLive viert twintigjarig jubileum zondag met terugkeer van blueslegende Erwin Java

Foto: Rieks Oijnhausen

Het Sterrebos staat zondag 13 september in het teken van een bijzonder jubileum: SterrebosLive bestaat precies twintig jaar en sluit het seizoen af met een feestelijke editie. Dankzij een crowdfundingsactie kan de organisatie er zondag ook een leuk feest van maken.

SterrebosLive ontstond in 2006 waarbij er voort werd geborduurd op het historische ‘Sterren in het Bos’. Tussen 1974 en 1983 vonden er in het bos culturele manifestaties plaats. Naast popmuziek was er destijds veel ruimte voor straattheater. Internationale grootheden als Nina Hagen, Dexys Midnight Runners en Echo & The Bunnymen traden in die jaren op in de muziekkoepel in het Sterrebos. De optreden konden rekenen op veel belangstelling.

Later zijn de optredens verhuisd naar het Stadspark. Wijkcomité Helpman pakte in 2006 de draad weer op met SterrebosLive. De laatste jaren gaat het om vijf zomerconcerten die plaatsvinden op de tweede zondag van de maand. De jubileumeditie van deze zondag is de afsluiter van dit seizoen.

Terugkeer van een blueslegende

Muzikant Erwin Java (1956) maakte de glorieuze jaren zeventig in het bos als jonge muzikant van dichtbij mee. Java kent een rijk muzikaal verleden: hij maakte onder meer deel uit van White Honey, Herman Brood’s Wild Romance en Cuby & The Blizzards. Na het overlijden van Cuby-frontman Harry Muskee in 2011 stond hij aan de wieg van King Of The World, bracht hij soloalbums uit en verzorgde hij jarenlang de muzikale omlijsting in de theatersshows van Johan Derksen en het tv-programma Vandaag Inside.

“Veel stadsgenoten waren er in de jaren zeventig bij”, vertelt de organisatie. “Erwin Java speelde hier destijds al. We zijn er dan ook ontzettend trots op dat hij vanmiddag weer terugkeert op ons podium.”

In de huid van Harry Muskee

Java betreedt het podium niet alleen. Hij brengt Erwin Nyhoff (1972) mee. Nyhoff, die begin jaren negentig doorbrak met The Prodigal Sons en later de finale van The Voice of Holland haalde, kruipt vanmiddag in de huid van wijlen Harry Muskee. “Nyhoff is een echte plattelandsjongen. Hij bleek dan ook de perfecte keus om als zanger in de huid te kruipen van Harry Muskee”, aldus de organisatie.

Het jubileumconcert van SterrebosLive begint zondagmiddag om 15.00 uur in het Sterrebos. De toegang is gratis.