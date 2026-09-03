Steeds meer deelauto’s in Groningen

Autodelen wint steeds meer terrein. Het afgelopen jaar groeide het aantal deelauto’s in ons land met 15 procent. Ook in Groningen komen er steeds meer deelauto’s. Dat meldt de Vereniging Deelauto.

De stad telt nu 151 deelauto’s. Daarmee heeft 68 procent van de Groningers een deelauto op loopafstand. Ze worden niet alleen aangeboden door commerciële aanbieders, maar ook via deelautoverenigingen, buurtcoöperaties en tussen buren en familieleden.

Frits Lakemeier van de Vereniging Deelauto: “Als landelijke vereniging voor mensen die onderling privéauto’s delen, zien wij ook een duidelijke groei. Wij hebben nu zo’n 7.000 leden die ruim 2.000 auto’s delen in totaal 230 gemeenten. Dat gebeurt vaak in kleine groepen van twee tot vijf mensen per auto. Heel persoonlijk en kleinschalig dus.”

De deelauto is handig voor als je af en toe een auto nodig hebt, aldus Vereniging Deelauto. Als je minder rijdt dan 10.000 kilometer per jaar, dan is een deelauto vaak voordelig. Je betaalt bij een deelauto alleen wanneer je de auto gebruikt en je hebt geen kosten voor aanschaf, parkeren, verzekering en onderhoud. Groningen telt verschillende deelautoaanbieders, zoals GreenWheels, MyWheels en SnappCar, en deelinitiatieven zoals Vereniging Deelauto en Wheelshare.