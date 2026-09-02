Staten lijken unaniem voorstander van bijdrage 15 miljoen euro aan nieuwe ijsbaan Kardinge

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De Provinciale Staten lijken unaniem voorstander van het principebesluit om 15 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de nieuwe ijsvoorzieningen op Kardinge. Geen van de Statenpartijen verzette zich nadrukkelijk tegen het voorstel en vrijwel alle fracties waren positief over de plannen.

Wel stelden verschillende partijen vragen over de voorwaarden die de provincie aan de subsidie verbindt. Een groot deel van de statenfracties wilde weten hoe de provincie straks toetst of de gemeente Groningen zich aan de afspraken houdt. Ook brachten andere partijen met zachte hand extra wensen naar voren. Zo vroeg de Partij voor de Dieren extra aandacht en eventuele voorwaarden rond de milieuvriendelijkheid van de nieuwe ijsbaan. De PVV benadrukte dat de gemeente het provinciale geld alleen voor de ijsbaan mag gebruiken.

Gedeputeerde Marian van Dijken reageerde daarop dat de provincie alleen meebetaalt aan de ijsvoorzieningen (het zwembad of de sporthallen), maar stelt wel dat deze integraal onderdeel moeten zijn van het totaalplaatje. Het provinciegeld mag dus niet worden gebruikt voor andere onderdelen van het nieuwe sportcentrum.

Ook wil het provinciebestuur alleen bijdragen aan een ‘bovenregionale sportvoorziening met een 400 meter ijsbaan’. Van Dijken benadrukte dat als de plannen daar later van afwijken, de provincie opnieuw met de gemeente om tafel moet. Wijkt de gemeente alsnog te veel af van de provinciale voorwaarden voor de subsidieverstrekking, dan gaat er geen geld uit de provinciekas naar die van de gemeente.

Meevallers of tegenvallers bij de bouw komen niet voor rekening van de provincie, benadrukte Van Dijken. De gemeente blijft eigenaar van het project en draagt ook de risico’s. Van Dijken stond er dan ook op dat het stellen van een reeks extra wensen vanuit de Staten geen goed plan is, omdat de provincie dan juist wel financieel verantwoordelijk zou moeten worden en daardoor zelf risico’s loopt.

Zoektocht naar geld in Stadhuis gaat door

De huidige ijsbaan in Kardinge is na ruim dertig jaar technisch aan vervanging toe. De installaties zijn sterk verouderd en de leidingen roesten. De nieuwe plannen gaan uit van een schaatshal met een 400 meter baan en een ijshal voor onder meer ijshockey, shorttrack en kunstschaatsen.

Het provinciebestuur liet voor de zomervakantie al weten dat het de bijdrage gerechtvaardigd vindt, omdat Kardinge een bovenregionale functie heeft. Het is de enige plek in de provincie waar overdekt kan worden geschaatst en ook inwoners van buiten de gemeente Groningen maken gebruik van de ijsvoorzieningen.

Het besluit van woensdag betekent nog niet dat de provincie het geld direct overmaakt. Het gaat om een principebesluit, vooral bedoeld als garantstelling. Met die garantstelling kan de gemeente vervolgens de boer op om elders financiële bijdragen op te halen om het nieuwe Kardinge te vervolmaken.

De gemeenteraad stelde zelf in december 25 miljoen euro beschikbaar om de plannen voor Kardinge de komende twee jaar uit te werken. De gemeente zoekt nu nog naar 25 miljoen euro; die moet komen uit Den Haag, Europa, het bedrijfsleven en mogelijk uit de geldpot van Nij Begun. De totale kosten van het nieuwe Kardinge liggen nu (naar schatting) tussen de 225 en 250 miljoen euro.

Pas als de gemeente begin 2028 een compleet plan op tafel legt, volgt een definitief besluit over de bouw. Daarna moet de gemeente een definitief inhoudelijk en financieel plan indienen bij de provincie. Pas als aan alle voorwaarden is voldaan, gaat er definitief 15 miljoen euro van de provincie naar het nieuwe Kardinge.