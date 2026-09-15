Stadspartij wil extra verlichting tijdens werkzaamheden aan Korreweg

Foto: Joris van Tweel

De Stadspartij 100% voor Groningen wil dat er tijdelijk extra verlichting komt aan de Korreweg tijdens de werkzaamheden. Volgens de fractie zorgt het ontbreken van verlichting voor gevaarlijke situaties voor fietsers en voetgangers.

De Korreweg wordt nog tot en met de zomer van volgend jaar in delen omgebouwd tot fietsstraat. Sinds half augustus is het laatste deel van het ombouwtraject aan de beurt, met werkzaamheden tussen de rotonde bij de Sumatralaan en de J.C. Kapteynlaan en het Floresplein.

Volgens de Stadspartij is het op het deel waar nu wordt gewerkt in het donker nauwelijks mogelijk om iets te zien. Nu het weer eerder donker wordt, is dat volgens de Stadspartij steeds gevaarlijker en zorgt het voor gevoelens van sociale onveiligheid. De Stadspartij vraagt het college komende woensdag of het de situatie wil aanpakken en hier ook tijdens de rest van de werkzaamheden rekening mee wil houden.

De klachten over de werkzaamheden zijn niet nieuw. Eerder deze zomer werd er gewerkt tussen de kruising met de Singelweg en de rotonde bij de Sumatralaan, waarna buurtbewoners zich ergerden aan stoepfietsers. Er werden enige tijd maatregelen genomen om de overtredingen tegen te gaan op het traject dat nu aan de beurt is. Maar nog steeds is een deel van de aanwonenden niet blij met de extra drukte en overlast door fietsers.